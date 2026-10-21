"Lo desquiciada no se quita": Fallon Larraguibel y Camila Nash protagonizarán tenso Cara a Cara en "¿Volverías con tu ex? 2"

21 oct. 2026 - 12:47 hrs.

¿Qué pasó?

Esta noche, en el capítulo 79 de "¿Volverías con tu ex? 2" se emitirá un nuevo Cara a Cara en que el enfrentamiento entre Camila Nash y Faloon Larraguibel sacará chispas cuando se lancen duras acusaciones al votar mutuamente para que la otra abandone el resort.

Entre los reproches, Nash tildará a Faloon de "mala, loca, terrible mala", desatando un cruce de insultos.

Y Faloon no se quedará callada y responderá con críticas personales, cuestionando la apariencia de su compañera con la frase "Mírate, por favor, hecha mierda estai’", marcando el tenso intercambio en el Cara a Cara.

Camila Nash arremeterá con todo contra Faloon

El primero de los votos fuertes lo hará Camila Nash, quien votará en contra de Faloon Larraguibel para que abandone el resort.

"Te creí cuando entraste, que eras buena, conciliadora, buena compañera, pero erís mala, loca, terrible mala". Y agregará: "Hablemos de tu doble estándar, de lo mala perdedora que eres, egocéntrica… Aprendamos a sumar y aprendamos a perder, porque así como vas te van a cagar hasta con el vuelto del pan", le dirá la chilena con acento mexicano.

La burla de Camila se debe a que Faloon no supo cuánto era 9x8 ni 78-8 en la competencia de salvación: "Te la doy, pero eso se pasa, eso se puede aprender. Lo desquiciada no se quita", le responderá Larraguibel.

"Hecha m... estai’": la insultante respuesta de Faloon

Faloon le devolverá el voto a Camila Nash, reprochándole que a su juicio es una persona "aparecida" y "falta de amor": "No tienes nada que estar haciendo aquí, no tienes amor, amor propio, nadie te quiere aquí… Anda a meterte a otro lado, ¿de verdad no tienes nada más que hacer en otro lugar?... Eres tan pobre de amor, que no te vas a comparar a mí… Aparecida… Nadie se acordaba de ti, no existes. Tienes tan poco amor para ti que necesitas buscar atención de otras personas".

"No te entiendo, mucho bótox, no sé si estás enojada o te estás riendo", le dirá Camila. Pero Faloon le responderá atacando el físico de Nash: "Mírate, por favor, hecha mierda estai’".

Pero la ex Calle 7 no se quedará callada. Nash se burlará nuevamente de la capacidad matemática de la ex Yingo en la prueba de salvación: "Primero, prefiero ser desquiciada o loca, pero al menos tengo respeto por mis compañeros, por el presentador y por el público para hacer una competencia de baile; segundo, sé perder; y tercero, sé sumar", finalizará.

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