Último día para postular al Subsidio DS1: ¿Quiénes pueden acceder para comprar vivienda de hasta 1.100 UF?

30 jun. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 30 de junio se vive una jornada clave para miles de familias que buscan avanzar hacia la vivienda propia. Es el último día para postular al Subsidio DS1 Tramo 1, un apoyo estatal que permite acceder a financiamiento para la compra de una casa o departamento en Chile.

El beneficio está orientado a la adquisición de viviendas nuevas o usadas de hasta 1.100 UF. En zonas extremas del país, el valor máximo puede llegar a 1.200 UF, considerando regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, además de las provincias de Chiloé y Palena, junto a Isla de Pascua y Juan Fernández.

Quiénes pueden acceder al Subsidio DS1

El programa está dirigido a familias que no sean propietarias de una vivienda ni de un sitio con destino habitacional y que cuenten con capacidad de ahorro.

Entre los requisitos se considera tener al menos 18 años, tener la cédula de identidad vigente y mantener una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses. A esto se suma un ahorro mínimo de 30 UF, el que debía estar disponible en la cuenta a más tardar el 29 de mayo de 2026.

También es necesario estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 60% de calificación socioeconómica. En el caso de personas mayores, el tramo puede extenderse hasta el 90%, según la evaluación vigente.

Las formas de postular al beneficio

El proceso de postulación contempla tres alternativas. La primera es la modalidad automática, destinada a quienes participaron en el segundo llamado nacional de 2025, no fueron seleccionados y ahora cuentan con una propuesta para aceptar o rechazar.

También está la postulación en línea, disponible en el sitio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), mediante Clave Única. La tercera opción es el formulario de atención ciudadana, pensado para quienes no pudieron postular por las vías anteriores.

Montos y características del subsidio habitacional

El Subsidio DS1 Tramo 1 entrega un aporte promedio de 600 UF para la compra de vivienda en todas las regiones del país. Este monto busca complementar el ahorro de las familias para facilitar el acceso a la casa propia.

El trámite no tiene costo y puede realizarse completamente en línea. La postulación digital está habilitada para quienes cuentan con depósitos en instituciones financieras con información en línea, como BancoEstado, Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch y Caja Los Andes.

Un proceso que cierra este martes

El acceso al beneficio requiere completar la postulación dentro del plazo establecido. Este martes 30 de junio a las 16:00 horas marca el cierre del llamado vigente, lo que deja este día como la última oportunidad para ingresar al proceso.

Quienes cumplan con los requisitos pueden hacer el trámite a través del portal del Minvu con su Clave Única, o solicitarla en caso de no contar con ella.

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