Avanza proyecto que amplía y extiende plazo de la "Ley del Mono": ¿En qué cambia la normativa si se aprueba?

20 ag. 2026 - 15:48 hrs.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que amplía y extiende el plazo de la denominada "Ley del Mono", para que más personas puedan acceder al beneficio.

Ahora, la iniciativa deberá continuar su tramitación en el Senado, donde ya se dio cuenta de su ingreso y fue derivado para su discusión en la Comisión de Vivienda.

¿En qué cambiaría la normativa si se aprueba?

La legislación contempla un procedimiento simplificado para regularizar determinadas viviendas y edificaciones que fueron construidas sin contar con los permisos correspondientes.

Para acogerse a este mecanismo, las construcciones deben cumplir una serie de condiciones establecidas en la normativa, por lo que no aplica de manera general a todos los inmuebles.

Si se aprueba el proyecto de ley, este beneficio sufrirá algunos cambios que ayudarán a más personas a acceder a él. Por ejemplo:

El plazo de vigencia pasa del 31 de diciembre del 2027 a la misma fecha del año 2029. Eso sí, las edificaciones deben haber sido construidas antes del 28 de noviembre del 2025.

Eso sí, las edificaciones deben haber sido construidas El inmueble pasa de tener un avalúo máximo de 1.000 UF a 2.000 UF (casi $82 millones) , lo que se deberá acreditar con un certificado del Servicio de Impuestos Internos (SII).

, lo que se deberá acreditar con un certificado del Servicio de Impuestos Internos (SII). Aumenta el tamaño máximo permitido en dos tramos: de 90 a 120 metros cuadrados, a costo cero. Y el segundo es hasta los 180 metros cuadrados. En este caso, el pago asociado a la regularización alcanzará el 50% del monto habitual de pago.