PGU: ¿A quiénes les aumentará automáticamente la pensión desde septiembre?

27 ag. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrá un nuevo aumento a partir de septiembre de 2026, pero no todas las personas accederán al monto máximo al mismo tiempo. La Reforma de Pensiones estableció un calendario gradual que considera principalmente la edad de quienes reciben el beneficio.

Desde septiembre, para un grupo de personas el monto máximo de la PGU será de $250.275, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para recibir el beneficio.

¿Quiénes recibirán el aumento automáticamente en septiembre?

Las personas que ya reciben la PGU y que tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026 no deberán realizar una solicitud para acceder al nuevo monto. El aumento se aplicará automáticamente desde ese mismo mes.

También existe una situación para quienes todavía no cumplen los 75 años. Si una persona alcanza esa edad entre octubre de 2026 y agosto de 2027, tendrá derecho al aumento desde el mes en que cumpla los 75 años.

Nuevos beneficiarios también podrán acceder a la PGU

La reforma también amplió el acceso a la PGU para personas que reciben pensiones por leyes de reparación y pensiones de gracia. En estos casos, el beneficio no opera automáticamente, sino que debe ser solicitado.

Quienes reciban una pensión por la Ley Rettig o Ley Valech, sean personas exoneradas políticas o pensionadas de gracia, podrán solicitar el monto completo de la PGU si cumplen los requisitos establecidos.

Para este grupo, las solicitudes comenzaron en junio de 2026 para quienes tendrán 75 años o más al 30 de septiembre de este año. Si la persona cumple los 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrá solicitar y acceder al beneficio desde el mes de su cumpleaños.

¿Qué ocurrirá con la PGU desde septiembre de 2027?

El aumento continuará por etapas. A partir de septiembre de 2027, todas las personas de 65 años o más podrán acceder al monto máximo de la PGU, de acuerdo con los requisitos establecidos.

Ese mismo año también se ampliará el acceso para personas pensionadas de gracia, exoneradas políticas y pensionadas de CAPREDENA o DIPRECA que tengan 65 años o más. En estos casos, podrán solicitar el beneficio con tres meses de anticipación.

Además, desde septiembre de 2027, las personas pensionadas de montepío de CAPREDENA o DIPRECA que no reciban otra pensión en un régimen previsional podrán solicitar un monto complementario para alcanzar el valor que tenga la PGU en ese momento, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

La Reforma de Pensiones también contempla aumentos en otros beneficios, entre ellos la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), el Subsidio de Discapacidad (SD) y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

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