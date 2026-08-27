Último día para postular al SAE: ¿Qué pasa si un alumno no se inscribe?

27 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Este jueves 28 de agosto, a partir de las 14:00 horas, finaliza el plazo correspondiente al Periodo Principal de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Por ello, las familias que necesiten conseguir un cupo para sus hijos en un nuevo establecimiento educacional deben realizar el trámite dentro del plazo establecido, con el objetivo de participar en el proceso regular de admisión para el próximo año escolar.

El SAE permite a las familias postular a establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado, incluyendo a los colegios particulares subvencionados.

¿Qué pasa si un alumno no se postula al SAE?

Si un alumno necesita ingresar a un nuevo establecimiento y no realiza la postulación dentro del periodo correspondiente, no podrá participar en el proceso regular de asignación de cupos de esta etapa.

En otras palabras, perderá la posibilidad de participar en las fechas establecidas para el Periodo Principal de postulación y deberá esperar los procesos que se habiliten posteriormente para quienes no realizaron el trámite dentro del plazo.

Por eso, si el estudiante necesita cambiarse de colegio para el año académico 2027, es importante que la familia complete la postulación antes de las 14:00 horas.

¿Todos los alumnos deben postular nuevamente?

No. El trámite no es necesario para todos los estudiantes. Si el alumno ya se encuentra matriculado en un establecimiento y la familia quiere que continúe en ese mismo colegio, no debe volver a postular a través del SAE.

En ese caso, la permanencia en su establecimiento actual se mantiene y la renovación de la matrícula es automática, siempre que el colegio continúe impartiendo el nivel que corresponde al estudiante.

La situación es diferente cuando el alumno necesita un nuevo establecimiento educacional.