Vuelve el cañonazo a mediodía del Cerro Santa Lucía: Realizarán disparo de prueba para recuperar la histórica tradición

27 ag. 2026 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Municipalidad de Santiago y el Ejército realizarán pruebas al histórico cañón Krupp de 75 milímetros del Cerro Santa Lucía, las que incluirán un disparo de prueba como parte de los preparativos para recuperar esta tradicional práctica, que entre los años 1824 y 2019 marcó puntualmente el mediodía en la capital.

El objetivo es que el tradicional cañonazo del Cerro Santa Lucía vuelva a ser parte de la vida cotidiana de Santiago, recuperando una costumbre que durante décadas fue reconocida tanto por los habitantes de la capital como por los turistas.

“Tenemos que recuperar el centro, su habitabilidad, su comercio, pero también sus tradiciones; por eso después de 30 años repusimos la fiesta religiosa de Cuasimodo, el carillón de la basílica de La Merced y ahora, el cañonazo del cerro, una tradición muy bonita, que según los operadores turísticos, era una de las más apreciadas por los visitantes extranjeros”, argumenta el alcalde Mario Desbordes.

El cañón fue fabricado en 1910 en Alemania y llevaba siete años sin recibir mantenimiento especializado. Por ello, la revisión programada para este jueves permitirá verificar en terreno su funcionamiento y determinar las mejores condiciones para volver a operar el arma.

"Tuve que ser capacitado por el Ejército"

De acuerdo con lo informado por LUN, uno de los más emocionados con este eventual regreso es Miguel Flores, de 64 años, quien asumió como “artillero municipal” en 2012.

“Mi primer disparo fue el 12 de octubre, mientras que el último fue para el estallido social, cuando se decidió terminar con esta hermosa tradición”, dijo al citado medio.

Flores cuenta que su trabajo no es para cualquiera y que tuvo que recibir una preparación específica por parte del Ejército.

“Tuve que ser capacitado por el Ejército, donde me dieron un certificado que me faculta para específicamente disparar salvas de 30 decibeles, que son totalmente inofensivas”, asegura.

“El único periodo en que se suspendió el cañonazo, fue después del 27F, cuando estuvo dos años silenciado, hasta que la gente reclamó y lo tuvieron que reponer”, asegura el funcionario municipal, quien actualmente se desempeña en la Subdirección de Ornato, Parques y Jardines.

El arma quedó a punto tras un extenso mantenimiento realizado por artilleros del Ejército de Chile

Debido a la avanzada edad de la unidad que se encuentra en el Cerro Santa Lucía, la coronel Lorena Gajardo Sánchez, jefa de Mantenimiento de Sistemas de Armas de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), explica que el cañón no puede volver a disparar sin antes pasar por un exigente mantenimiento.

“El 21 de agosto, a petición de la municipalidad de Santiago, Famae realizó el mantenimiento al cañón”, el que “consistió en el desarme y armado de sus piezas, así como también se subsanaron fallas comunes y se identificaron y recuperaron elementos que constituyen repuestos críticos de este sistema”.

Además, “durante la intervención se entregaron las medidas de seguridad adecuadas para la manipulación del cañón, tanto en el mantenimiento como en el momento de operación y disparo”.

Casi dos siglos de historia

Empleado como cañón de campaña por diversos ejércitos de Europa y América Latina, incluidos Chile y Argentina, el Krupp de 75 milímetros fue todo un éxito a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, gracias a su alcance de hasta 8.000 metros.