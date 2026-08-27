No se casa: Disley Ramos revela la verdad sobre su compromiso con Claudio Valdivia

27 ag. 2026 - 13:24 hrs.

La publicación de Disley Ramos junto a Claudio Valdivia sorprendió a sus seguidores durante los últimos días. La influencer compartió una fotografía en la que aparecía junto al exfutbolista luciendo un anillo de mariposa y acompañó la imagen con un mensaje que encendió las especulaciones: “Sí, acepto”.

La publicación rápidamente generó una ola de comentarios y llevó a varios usuarios a preguntarse si la pareja realmente había decidido dar el siguiente paso. Sin embargo, otros seguidores comenzaron a sospechar que algo no cuadraba luego de descubrir que el llamativo anillo podía encontrarse en AliExpress por poco más de $2.000.

Finalmente, este miércoles Disley Ramos aclaró el misterio y confirmó que no se trataba de un compromiso matrimonial con Claudio Valdivia, sino de una campaña para llamar la atención sobre la importancia de cuidar la salud.

“Sí, me comprometí, pero con mi salud”

La influencer explicó que la fotografía y el supuesto compromiso formaban parte de una iniciativa llamada “Mide Tu Tiroides”, cuyo objetivo es generar conciencia sobre los problemas que pueden afectar a esta glándula.

“Sí, me comprometí, pero con mi salud”, explicó Disley en un video, donde invitó a sus seguidores a informarse y realizar un test online que toma aproximadamente tres minutos.

La campaña busca poner atención sobre algunas señales que podrían estar relacionadas con alteraciones de la tiroides, entre ellas el cansancio, la caída del cabello y la piel seca.

Disley contó que conoce de cerca los problemas de tiroides

Además de explicar el verdadero motivo detrás de la publicación, la influencer reveló que el tema no le resulta ajeno.

Disley contó que tanto ella como su madre viven con problemas a la tiroides, por lo que aseguró conocer de cerca los síntomas y las dificultades que pueden enfrentar quienes tienen este tipo de condiciones: “Sé lo que se siente”, señaló, haciendo un llamado a sus seguidores a prestar atención a posibles señales y a buscar información sobre su salud.

De esta manera, el misterioso “compromiso” que durante horas generó especulaciones en redes sociales terminó teniendo un objetivo completamente diferente: utilizar el impacto de la publicación para promover la detección y el cuidado de la salud tiroidea.

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