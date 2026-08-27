"¡Qué orgullo!": Paula Pavic revela la decisión que tomó su hija Antonella a los 14 años

27 ag. 2026 - 10:46 hrs.

Una especial noticia familiar quiso compartir Paula Pavic con sus seguidores. La empresaria utilizó sus redes sociales para destacar una decisión que tomó su hija Antonella, una de las trillizas que tuvo junto al extenista chileno Marcelo Ríos.

La joven tiene 14 años y, según contó su madre, decidió comenzar a trabajar. Pavic manifestó públicamente su orgullo por la iniciativa de su hija a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Con 14 años mi hija Antonella decidió comenzar a trabajar. ¡Qué orgullo! Te amo!!”, escribió la empresaria junto al video que compartió en la plataforma.

Paula Pavic Instagram

Antonella vive fuera de Chile

Pavic suele mostrar parte de su vida familiar en redes sociales y utilizar estos espacios para compartir distintos momentos relacionados con sus hijos. Esta vez, quiso poner el foco en la iniciativa que tuvo Antonella a su edad.

Actualmente, la adolescente se encuentra en Miami, Estados Unidos, lugar donde la familia ha desarrollado parte de su vida.

Cabe destacar que Antonella forma parte de los cinco hijos que Paula Pavic tuvo durante su matrimonio con Marcelo Ríos. La pareja es también padres de Isidora, nacida en 2008, y Colomba, nacida en 2010.

En 2011 nacieron los trillizos Marcelo, Antonella y Agustina, quienes completaron la familia.