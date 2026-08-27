Ministra Chomali por situación financiera de la Ley Ricarte Soto: "Estamos sobregirados"

27 ag. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Salud, May Chomali, conversó en la mañana de este jueves con Radio Infinita, en donde abordó distintos temas relacionados con su cartera. Entre ellos, la Ley Ricarte Soto, que se encarga de cubrir ciertos diagnósticos y tratamientos de alto costo.

En entrevista con Juan Manuel Astorga, la secretaria de Estado partió señalando que "tenemos un déficit estructural y lo que estamos tratando es ir aumentando este presupuesto para llegar aquí al 2030 igualando el presupuesto al gasto. Cada año vamos a crecer un poco en el presupuesto, pero manteniendo el nivel de gasto".

En esta línea, destacó que "vamos a hacer ahorros en aquellas cosas en que podemos ahorrar, por ejemplo, estamos incorporando una nueva vacuna que tiene más cobertura, pero cuesta menos. Hemos hecho buenas negociaciones".

Reducir el costo de los medicamentos

Asimismo, Chomali reveló que hoy en día "nosotros con la Ley Ricarte Soto estamos sobregirados. Es decir, el presupuesto que tenemos para la ley es casi un tercio de lo que estamos gastando en medicamentos para los pacientes que están incorporados en la ley".

Pese a aquello, indicó que "se están usando fórmulas para reducir el costo de estos medicamentos, en todo lo que tiene que ver con la biodisponibilidad, con la intercambiabilidad y acuerdos de riesgo compartido, es decir, de negociaciones con la industria para poder reducir los precios".

Agregó que "sabemos que va a ser cada día más frecuente en términos de esa presión y tenemos que prepararnos para ello".

🎙️#AhoraEsCuando | Ministra de Salud, May Chomalí, aborda la situación financiera de la Ley Ricarte Soto:



"Estamos sobregirados. El presupuesto que tenemos para la ley es casi un tercio de lo que efectivamente estamos gastando en los medicamentos para los pacientes". pic.twitter.com/M6sxAnhXuC — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 27, 2026

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