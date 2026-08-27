Delincuentes roban camión de Junaeb en las afueras de colegio en Pudahuel
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Un robo afectó en horas de la mañana de este jueves a un camión perteneciente a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en las afueras de un colegio ubicado en la comuna de Pudahuel.
¿Qué se sabe del robo en Pudahuel?
Según información de Carabineros, a eso de las 08:00 arribó el camión al exterior de la escuela Alexander Graham Bell.
En ese momento se hizo presente un auto desde el cual descendieron unos seis individuos que intimidaron al conductor y su acompañante.Ir a la siguiente nota
La entidad policial indicó que ambos afectados "fueron dejados en el trayecto y en sector Camino El Noviciado (los delincuentes) dejaron el vehículo sustraído, sin su carga".
No hay detenidos por ahora
Una parte de la carga fue encontrada en el sector de El Maitén, en la comuna de Maipú. Sin embargo, por ahora no hay personas detenidas.
"Se está revisando si es parte o la totalidad de la carga sustraída", señalan desde Carabineros, que trabaja para localizar a los sospechosos.
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