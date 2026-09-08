"Despierto y el cuerpo duele": El emotivo mensaje de Benjamín Vicuña a 14 años del fallecimiento de su hija Blanca

08 sept. 2026 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

Como cada 8 de septiembre, el actor chileno Benjamín Vicuña rindió un sentido homenaje a su hija Blanca, quien falleció en 2012 a los 6 años producto de una falla multisistémica tras contraer una bacteria. Al cumplirse 14 años de su partida, el actor chileno compartió una emotiva publicación acompañada de una fotografía junto a la pequeña.

En su mensaje, el intérprete reflexionó sobre el dolor, la memoria y el paso del tiempo, detallando además el constante ejercicio de mantener vivo el recuerdo de su hija junto a sus hermanos.

"Un infinito trágico y bello"

"Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele; dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos", comenzó Vicuña en su cuenta de Instagram.

El actor describió esta fecha como un ciclo continuo en su vida: "Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento".

De igual forma, abordó el papel fundamental que cumplen las anécdotas en el núcleo familiar para dar a conocer a la niña ante sus demás hijos: "Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan por ti y vuelvo a contar mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas".

El legado de Blanca

En el mensaje, Vicuña destacó las enseñanzas que le dejó la partida de su hija mayor: "Fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida".

Finalmente, concluyó su dedicatoria reafirmando su compromiso con honrar su memoria día a día: "Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido".

La publicación generó de inmediato miles de reacciones y comentarios de afecto por parte de seguidores y figuras del espectáculo, quienes le enviaron muestras de apoyo y cariño en este nuevo aniversario.