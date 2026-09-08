¿Cuándo se estrena "Prohibida Obsesión"? Mega prepara su nueva teleserie protagonizada por Diego Muñoz y Sigrid Alegría

08 sept. 2026 - 13:18 hrs.

Una llamada inesperada, un mensaje de WhatsApp que interrumpe la calma familiar, una historia en redes sociales que delata una salida oculta, una mentira que cubre otra mentira y un secreto que comienza a crecer. Eso y mucho más será parte de "Prohibida Obsesión", la nueva teleserie nocturna de Mega.

Con Diego Muñoz y Sigrid Alegría como protagonistas, el nuevo proyecto del área dramática de Mega promete escenas de suspenso instaladas en la vida cotidiana que llevará a sus personajes y al público a preguntarse qué ocurre cuando una relación aparentemente estable comienza a ser atravesada por la desconfianza, la infidelidad y el deseo.

¿Cuándo se estrena "Prohibida Obsesión"?

Mega confirmó que el estreno oficial de "Prohibida Obsesión" será el lunes 28 de septiembre, justo después de "Reunión de Superados".

La producción se podrá ver a través de las pantallas de Mega y también estará disponible por MegaGO y Prime Video.

¿De qué trata la nueva teleserie de Mega?

Sigrid Alegría y Diego Muñoz, quienes fueron pareja en "Como la vida misma", vuelven a encontrarse en pantalla, aunque esta vez en una historia completamente distinta: interpretan a Antonia y Luciano, un matrimonio a punto de enfrentar su mayor crisis.

La historia gira en torno a Luciano, un hombre de 50 años que cree tener la vida resuelta: familia estable, una destacada posición profesional y un grupo entrañable de amigos. Todo cambia cuando se cruza con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una intensa veinteañera con quien vivirá una aventura de una noche que cruzará todos los límites, desafiando su identidad, sus valores y a su propia familia.

Finsterbusch vive su primer papel protagónico, mientras que Mónica Godoy debuta en Mega con esta producción, formando junto a Andrés Velasco una estresada y llamativa pareja en los roles de Paloma y Dante.

Completan el elenco Nicolás Poblete, Celine Reymond, Osvaldo Silva y Lorena Capetillo, entre otros integrantes que mostrarán distintos ángulos de las relaciones de pareja, el amor por la familia y las complicidades entre amigos.

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