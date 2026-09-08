"Tiene un correlato con la evidencia en el lugar": Amplían detención de sospechoso en crimen de Mariana Sepúlveda

08 sept. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se confirmó la ampliación de la detención de un hombre de 42 años que confesó el asesinato de Mariana Sepúlveda León, hecho que ocurrió en 2008 en la comuna de Conchalí.

El fiscal Marcelo Cabrera señaló que la medida se extiende "hasta el viernes en horas de la mañana, hasta las 11:00 horas".

Por el presunto hallazgo de evidencias en el inmueble señalado por el sospechoso, el persecutor indicó que "se encontraron antecedentes que dan cuenta que el relato que da él, tiene un correlato con la evidencia que se encontró en el lugar".

¿Qué dijo el fiscal?

Al ser consultado por el delito que se le imputará al presunto autor del crimen, el persecutor aclaró que "antes de imputar, de aventurar una calificación jurídica, vamos a ver qué es lo que nos arrojan las pericias".

Respecto a la evidencia que se encontró, el fiscal Cabrera no entregó el detalle en específico sobre qué se trataría.

Eso sí, se informó que un entomólogo se encuentra trabajando en el sitio que se está periciando.

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