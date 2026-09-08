BancoEstado estrena "Transfiéreme": La nueva función de Rutpay para transferir dinero mediante código QR

08 sept. 2026 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

Rutpay se ha consolidado como un producto fundamental para los usuarios de la CuentaRUT de BancoEstado, gracias a las facilidades que entrega al momento de realizar pagos y a los beneficios asociados a su uso.

En esa línea, la aplicación del banco estatal habilitó “Transfiéreme”, una nueva funcionalidad diseñada para realizar transferencias de dinero de manera instantánea mediante el escaneo de códigos QR.

Esta herramienta busca modernizar la experiencia del usuario al eliminar la necesidad de digitar o dictar manualmente información como el RUT, el número de cuenta o el tipo de producto, agilizando el proceso y reduciendo el riesgo de cometer errores al enviar los fondos.

¿Cómo funciona la opción de transferir con QR en Rutpay?

El sistema está diseñado para operar de forma inmediata en tres pasos directos dentro de la misma interfaz de la app:

Acceso directo: Quien vaya a recibir el dinero debe abrir la aplicación Rutpay y presionar el botón "Transfiéreme", ubicado en la pantalla principal y reconocido por el ícono de código QR. Generación del código: La plataforma creará automáticamente un código QR único que integra los datos bancarios del receptor y el monto exacto que se desea recibir. Escaneo y envío: La persona que transferirá los fondos debe activar el lector QR de su app Rutpay y escanear la pantalla del destinatario. La herramienta también permite cargar una imagen del QR en caso de que este haya sido enviado a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Cobros grupales y seguridad

Una de las principales ventajas de esta nueva función es que un mismo código QR puede ser compartido de manera simultánea con varias personas para reunir dinero en grupo de forma rápida y con un monto predeterminado.

También, desde la BancoEstado detallaron que las operaciones se realizan exclusivamente entre cuentas pertenecientes a Rutpay, manteniendo los estándares de seguridad institucional del banco.