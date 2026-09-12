John Malkovich gana el premio al mejor actor en Venecia por película sobre Chile en que actúa Mariana di Girólamo

12 sept. 2026 - 18:11 hrs.

El actor estadounidense John Malkovich ganó este sábado el premio al mejor actor en la 83.ª Mostra de Venecia, por su papel en "Wild horse nine" de un veterano agente de la CIA destinado en Chile meses antes del golpe de Estado. En la película actúa la actriz nacional Mariana di Girólamo.

Malkovich, de 72 años, protagoniza junto a Sam Rockwell esta comedia negra de Martin McDonagh, una de las más aplaudidas durante el certamen.

¿De qué se trata la película?

El filme cuenta la historia de dos agentes de la CIA que trabajan en Chile en los meses previos al golpe de Estado del dictador Pinochet contra el entonces presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.

Tras un tiempo en Santiago, los dos oficiales viajan a la Rapa Nui para visitar las famosas estatuas moái.

En ese extraordinario decorado y en un tono lleno de cinismo, los dos hombres hablan de los entresijos de la CIA y su intervencionismo exterior, y desvelan informaciones que acontecerán en el país en poco tiempo.

John Malkovich / AFP

Malkovich no estuvo presente en la premiación

Malkovich, que no estuvo en la ceremonia de premiación, interpreta al mayor de los oficiales, un excéntrico personaje con una enfermedad terminal.

En estos últimos meses que le quedan de vida, parece tener ciertos remordimientos por algunas de las operaciones en las que participó, como en el Congo o en Guatemala.

El intérprete estadounidense, conocido por papeles como "Las amistades peligrosas" o "Cómo ser John Malkovich", cuenta con dos nominaciones a los Óscar a mejor actor de reparto, pero nunca logró la estatuilla.

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