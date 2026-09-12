Belén Soto dijo que conoció a su pareja en un sitio de citas y reveló que espera formar familia: "Me gustaría tener hijos"

12 sept. 2026 - 17:15 hrs.

Durante un tiempo, Belén Soto y su pareja, Daniel, decidieron contar una particular versión sobre cómo comenzó su historia de amor. Según relató la actriz, ambos aseguraban que se habían conocido en un supermercado, después de tomar el mismo cereal y protagonizar una supuesta discusión.

La historia, sin embargo, estaba lejos de ser real. Soto contó que en realidad conoció a Daniel a través de una aplicación de citas, algo que hasta ahora le generaba cierta vergüenza reconocer públicamente.

La revelación ocurrió durante una conversación que Belén Soto sostuvo con Berni Cruz en el programa de entrevistas "Última Palabra".

"Inventamos que nos habíamos conocido en el supermercado"

En ese espacio, la protagonista de "Papi Ricky" explicó que nunca había utilizado aplicaciones de citas, pero terminó convirtiéndose en un ejemplo de que estas plataformas también pueden dar paso a relaciones duraderas.

"Me da vergüenza decir cómo lo conocí. Mira, teníamos una historia (risas) Con él la contamos de una manera distinta porque queríamos darle como un poco de emoción a la historia... Inventamos que nos habíamos conocido en el supermercado, como que habíamos agarrado el mismo cereal, que nos peleamos y que después él me siguió por la calle", recordó.

"Si ustedes quieren un caso de éxito de Bumble estoy yo, está mi hermana, mi cuñado. O sea, yo jamás en mi vida había tenido estas aplicaciones. Eres la primera persona que le cuento, porque me da vergüenza… es que se juzgan tanto estas aplicaciones", agregó.

El cambio de prioridades de Belén Soto

En la misma conversación, la actriz también habló sobre otro aspecto de su vida personal: su deseo de convertirse en madre.

Soto explicó que durante buena parte de su vida sus principales objetivos estuvieron relacionados con su carrera y sus proyectos profesionales. Con el paso del tiempo, sin embargo, sus prioridades comenzaron a cambiar y hoy asegura que sí se imagina construyendo una familia.

"Yo creo que la vida de a poquito te va manifestando las intenciones que uno va teniendo, van cambiando, uno va madurando también así que yo creo que ya llega ese momento en que digo sí, me gustaría construir mi familia, tener hijos", afirmó.

Aunque la maternidad es algo que le gustaría concretar, la actriz aclaró que por ahora no existe una fecha definida. Tanto ella como Daniel se encuentran concentrados en sus respectivas carreras y deberán organizarse para encontrar el momento adecuado.

"Daniel, que es mi pololo, mi pareja, trabaja muchísimo, así que fue un ‘ya, hay que planificarnos para que en algún momento... pero sí es algo que me gustaría comenzar al menos a como tirarlo, a decir, proyectarlo, ‘me gustaría, nos gustaría’, y que llegue el momento cuando tenga que ser", explicó Belén Soto.