"Tenía sumarios abiertos": Seremi de Salud de La Araucanía por tragedia en hogar de adultos mayores en Pitrufquén

12 sept. 2026 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

José Bravo, seremi de Salud Araucanía, se refirió este sábado 12 de septiembre al incendio que afectó a una residencia de adultos mayores en Pitrufquén, donde fallecieron 16 personas.

La autoridad mencionó que el inmueble ya contaba con una investigación. En específico, recalacó que tenía sumarios desde el 2019.

Cabe destacar que por ahora se desconoce la causa del siniestro, pero trascendió que al momento de la tragedia solo había una persona al cuidado de las víctimas.

¿Qué dijo el seremi?

Bravo explicó que "esta Seremi y este Gobierno asumen en marzo de 2026. Estamos hablando de sumarios de 2019, 2021, 2022, 2023 y 2025".

"En este caso en particular, coincide que tenía sumarios abiertos y sumarios que estaban en procesos. No se había procedido al cierre porque se estaba evaluando", manifestó.

La autoridad indicó que "se pidieron los sumarios cuando asumimos. Los sumarios que estaban pendientes y se fueron priorizando los que tenían más tiempo. Por distintos motivos".

¿Qué pasará con el hogar afectado?

Bravo se tomó un minuto para expresar su pesar por lo sucedido y destacó que "tenemos que lamentar esta consecuencia que afecta a 16 familias de La Araucanía".

Consultado por el futuro del establecimiento, dijo que "el hogar se quemó. Hoy día es un hogar que no existe. Todo lo que se haga es a destiempo. Lo que se debe hacer es aprender de esta experiencia".

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