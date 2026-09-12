Registros captan a foca leopardo en concurrida playa de Viña del Mar

12 sept. 2026 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un ejemplar de foca leopardo sorprendió este fin de semana a los transeúntes y visitantes de la Playa del Deporte, ubicada en Viña del Mar, tras salir a la orilla.

El avistamiento movilizó de inmediato un operativo de emergencia para velar por la integridad tanto del animal como de los visitantes del sector.

La llegada de la Policía Marítima

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, diversas fotos y videos captaron a grupos de turistas a tan solo unos pocos metros de distancia de la especie.

Esta cercanía representaba un riesgo latente, ya que la foca leopardo es un depredador de comportamiento impredecible y gran fuerza física cuando se siente amenazado o estresado fuera de su hábitat natural.

Ante esta situación, personal de la Policía Marítima de la Armada de Chile acudió rápidamente al lugar para establecer un perímetro de seguridad estricto.

La presencia de las autoridades busca resguardar la zona, evitar acercamientos imprudentes de las personas y mantener la calma del animal mientras descansa o evalúa su retorno al mar.

Foca leopardo en Viña del Mar / Aton

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