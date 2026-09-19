Fondas de Puente Alto: ¿Quiénes se presentan este sábado 19 de septiembre?
- Por Nicolás Díaz
La comuna de Puente Alto celebra por todo lo alto las Fiestas Patrias 2026 y uno de los epicentros para festejar son las Fondas de la Provincia Cordillera.
Estas mencionadas fondas se desarrollarán hasta mañana domingo 20 de septiembre en Avenida El Volcán 06680, a un costado del parque de diversiones Mampato Las Vizcachas.
El evento cuenta con cocinerías, foodtrucks, chicherías, artesanías, zonas de juegos, un bloque infantil, concursos, un gran espacio al aire libre, estacionamientos y una parrilla de artistas que amenizarán cada jornada.Ir a la siguiente nota
¿Qué artistas se presentarán este sábado?
Este sábado los artistas principales de las Fondas de la Provincia Cordillera serán:
- El Bloque 8.
- A Rienda Suelta.
- Bravas Folclor.
¿Dónde se pueden comprar las entradas?
Las entradas a las Fondas de la Provincia Cordillera tienen un costo de $5.000 y se pueden comprar a través de www.filacero.cl, en donde solo debes buscar en su calendario de "Eventos" el día en el que quieres asistir.
Pese a este costo, al tratarse de un evento privado, todos los menores de 12 años pueden entrar completamente gratis a las fondas.
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