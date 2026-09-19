Fondas de Puente Alto: ¿Quiénes se presentan este sábado 19 de septiembre?

19 sept. 2026 - 11:32 hrs.

La comuna de Puente Alto celebra por todo lo alto las Fiestas Patrias 2026 y uno de los epicentros para festejar son las Fondas de la Provincia Cordillera.

Estas mencionadas fondas se desarrollarán hasta mañana domingo 20 de septiembre en Avenida El Volcán 06680, a un costado del parque de diversiones Mampato Las Vizcachas.

El evento cuenta con cocinerías, foodtrucks, chicherías, artesanías, zonas de juegos, un bloque infantil, concursos, un gran espacio al aire libre, estacionamientos y una parrilla de artistas que amenizarán cada jornada.

¿Qué artistas se presentarán este sábado?

Este sábado los artistas principales de las Fondas de la Provincia Cordillera serán:

El Bloque 8.

A Rienda Suelta.

Bravas Folclor.

¿Dónde se pueden comprar las entradas?

Las entradas a las Fondas de la Provincia Cordillera tienen un costo de $5.000 y se pueden comprar a través de www.filacero.cl, en donde solo debes buscar en su calendario de "Eventos" el día en el que quieres asistir.

Pese a este costo, al tratarse de un evento privado, todos los menores de 12 años pueden entrar completamente gratis a las fondas.

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