Fiestas Patrias: 91% teme a conductores bajo efectos del alcohol o drogas, pero solo 38% evitará consumir antes de manejar

17 sept. 2026 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

Ante un nuevo fin de semana largo por las celebraciones de Fiestas Patrias, la seguridad en los desplazamientos vuelve a posicionarse como una de las principales inquietudes de los chilenos. Sin embargo, los datos muestran un choque directo entre el riesgo que la ciudadanía percibe en otros y el autocuidado que efectivamente aplica en la ruta.

Así lo reveló el Estudio de Seguridad Vial en Fiestas Patrias 2026, elaborado de forma conjunta por la ACHS y Datavoz, tras encuestar por teléfono a 1.500 adultos de todo el país. La medición identificó que el 65,6% de los encuestados planea desplazarse durante los festejos, utilizando mayoritariamente el auto particular (44,6%) y el transporte público (13,6%).

El temor al resto vs. la prevención propia

El aspecto más llamativo del sondeo radica en la marcada brecha entre el temor hacia el entorno y la preparación personal. El 90,8% de las personas manifestó tener miedo de cruzarse con automovilistas conduciendo bajo la influencia del alcohol o las drogas. Asimismo, un 92,6% teme que otros conductores o peatones incumplan las normas de tránsito.

No obstante, al consultar por las decisiones individuales, los porcentajes bajan drásticamente: solo un 38,1% de los automovilistas aseguró que evitará consumir alcohol, drogas o medicamentos que alteren la conducción antes de conducir.

Esta incoherencia también se refleja en el mantenimiento vehicular. Mientras 7 de cada 10 encuestados temen sufrir un accidente de tránsito, más de un tercio de los automovilistas no hará ninguna revisión mecánica prioritaria. Apenas un 38% verificará elementos esenciales como frenos, luces y neumáticos; un 34,8% descansará lo suficiente antes de viajar y un 30,8% evitará manejar tras una jornada laboral extendida.

Sobre esta brecha, Rodrigo de la Calle, gerente de la División Prevención y Desarrollo Comercial de la ACHS, advirtió que "los datos muestran un alto nivel de conciencia respecto a los peligros del entorno, pero también una brecha preocupante entre el riesgo que percibimos en el resto y las medidas que tomamos en nuestra propia conducción. La prevención implica planificar el viaje, preparar el vehículo y asumir una responsabilidad activa en la ruta".

Impacto clínico e imprudencias

Desde el ámbito de la salud, las alertas son claras sobre los efectos de conducir sin estar en condiciones óptimas. La Dra. Marcela Garrido, jefa del Servicio de Urgencia del Hospital del Trabajador ACHS Salud, explicó que "el consumo de alcohol o drogas altera directamente la percepción del riesgo, ralentiza la capacidad de reacción y multiplica la gravedad de cualquier impacto en la ruta. Desde la atención de urgencia vemos cómo este factor transforma siniestros evitables en lesiones graves o fatales".

Por su parte, Alberto Escobar, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), recordó que "la principal causa de siniestros viales en el país es la distracción del conductor, y la principal causa de fallecidos es por velocidad imprudente".

Brechas por género y transporte público

El reporte también evidenció diferencias significativas en la conducta preventiva según género. Los hombres declaran preparar más sus automóviles que las mujeres: un 42,5% de ellos chequeará el estado mecánico general (contra un 23,5% de las mujeres) y un 45,9% verificará neumáticos, luces y frenos (versus el 25,4%).

En tanto, para el 13,6% de las personas que optarán por el transporte público urbano o interurbano, el foco preventivo se desplaza hacia la logística personal. En este grupo, un 54,9% se comunicará constantemente con sus familiares durante el trayecto y un 52% planificará sus horarios con anticipación. Sin embargo, la medida menos popular en este grupo es evitar los horarios de mayor congestión, alternativa adoptada por solo el 37,4% de los usuarios.

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