¿Viajas en auto este 18? Estos son los descuentos en bencina disponibles en Fiestas Patrias

17 sept. 2026 - 13:00 hrs.

Un nuevo aumento en el precio de los combustibles se registró en septiembre, lo que se traduce en un golpe al bolsillo para muchos automovilistas, sobre todo, para quienes deben viajar de un lugar a otro para las Fiestas Patrias.

En medio de este incremento, este mes existen promociones y convenios con medios de pago en distintas estaciones de servicio.

A continuación, revisa los descuentos que están disponibles entre este jueves 17 y domingo 20 de septiembre, los que te pueden ayudar en caso de trasladarte para celebrar con tu familia o amigos.

Descuentos en Copec

Jueves 17 de septiembre

$200 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Coopeuch a través de la App Copec ($100 con débito Coopeuch en la app y $50 pagando directo en caja).

7% de cashback al pagar con tarjetas de crédito Bci a través de la app (tope de $7.000 diarios).

$100 de cashback por litro pagando con tarjeta Dale Coopeuch a través de la App Copec.

Viernes 18 de septiembre

Cashback desde $50 hasta $300 por litro al pagar con tarjeta de crédito o prepago Tenpo en la app (según la campaña asignada al usuario).

Sábado 19 de septiembre

$100 de ahorro por litro al pagar con la tarjeta de crédito MACHBANK en la App Copec.

Domingo 20 de septiembre

$100 de rebaja por litro pagando con la tarjeta de crédito Limitless del Banco BICE desde la App Copec.

Viernes, sábado y domingo

$100 de descuento por litro para titulares del crédito automotriz Santander Consumer ingresando el código en la app.

Descuentos en Shell

Jueves 17 de septiembre

Hasta $200 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Visa Scotiabank en la App Shell.

$50 de descuento por litro en cargas de diésel usando la App Shell con el código DIESEL 50.

Viernes 18 de septiembre

Cashback entre $50 y $300 por litro al pagar con tarjetas Tenpo mediante la app.

Sábado 19 de septiembre

$300 de cashback por litro pagando con la tarjeta de prepago Los Héroes desde la App Shell.

Domingo 20 de septiembre

$100 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito de Banco BICE o Banco Security a través de la App Shell.

Descuentos en Aramco

Jueves 17 de septiembre

$150 de descuento por litro pagando con las tarjetas de crédito Abc Visa o La Polar a través de la App Aramco Estaciones.

Viernes 18 de septiembre

Cashback entre $50 y $300 por litro pagando con tarjetas Tenpo en la app.

$15 de descuento por litro para afiliados a Caja Los Andes.

Sábado 19 de septiembre

$150 de cashback por litro pagando con la tarjeta de crédito SBpay Visa en la App Aramco Estaciones.

Domingo 20 de septiembre

$150 de descuento por litro al pagar con la tarjeta Spin Visa a través de la app.

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