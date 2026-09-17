Gobierno negocia con autopistas para frenar alzas y además bajar tarifas del TAG

17 sept. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) conversa con empresas concesionarias para reestructurar las fórmulas de reajuste de sus contratos. La medida busca frenar las continuas alzas del TAG e impulsar rebajas concretas en los cobros de diversas carreteras del país.

Según detalló el ministro subrogante de la cartera, Nicolás Balmaceda, a Radio Universo, la estrategia se ejecuta caso por caso debido a la diversidad de los 81 contratos vigentes bajo la Ley de Concesiones. Al existir compromisos pactados hace 30 años junto a otros suscritos recientemente, es imposible aplicar una norma tarifaria uniforme, por lo que se debe trabajar de forma focalizada con cada empresa.

Reducir precios y corregir contratos obsoletos

Según la autoridad, los mecanismos de reajuste de los contratos más antiguos terminaron fijando cobros desproporcionados para los usuarios. La propuesta del MOP busca aplanar la curva de incremento futuro para impedir que las tarifas continúen subiendo al ritmo de los últimos años.

"Nos hemos dado cuenta de que algunos contratos, al cabo de tantos años, por sus fórmulas de reajuste empiezan a ser poco sustentables, es decir, reflejan un precio demasiado caro para la ciudad", advirtió Balmaceda. En esa línea, enfatizó que las negociaciones buscan ir más allá del congelamiento de valores: "Permitiría incluso bajar los precios, no solo frenar el alza".

A la par de la renegociación económica, el ministerio pretende exigir mejoras en los estándares de servicio de las rutas, argumentando que el parque vehicular actual tiene exigencias muy distintas a las que había cuando se diseñaron las primeras concesiones en la década de 1990.

Respecto de los plazos para concretar este ajuste en los peajes, el MOP proyecta cerrar un primer acuerdo voluntario con una concesionaria antes de que finalice 2026, para luego extender el esquema a otras tres compañías del rubro.