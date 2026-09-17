"Yo preferiría hablar de clemencia": Cardenal Chomali sobre posibilidad de indulto a condenados por violaciones a los DDHH

17 sept. 2026 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

El cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, abordó el debate sobre la posibilidad de que condenados por violaciones a los derechos humanos, que estén gravemente enfermos o que sean de avanzada edad, puedan pasar sus últimos días fuera de prisión.

En una entrevista con Radio Infinita, previa al Te Deum de Fiestas Patrias, el religioso planteó que el concepto de clemencia resulta más adecuado que el de indulto, aunque subrayó que una eventual medida no debe desconocer la gravedad de los delitos ni el sufrimiento de las víctimas.

“Yo preferiría hablar de clemencia”

“Lo primero que quiero decir es que yo personalmente, y muchos, y nadie va a poder comprender en toda su profundidad lo que significó para una familia tener un familiar detenido y desaparecido. Ese es un dolor que llega al alma y que nosotros tenemos que respetar siempre y tenemos que reconocer”, señaló.

A partir de esa consideración, explicó por qué prefiere hablar de clemencia y no de indulto.

“Yo pienso que el concepto más que indulto, que podría entenderse como un borrón y cuenta nueva, yo preferiría hablar de clemencia y, evidentemente, desde mi mirada cristiana, creo que la familia tiene el derecho y el deber de cuidar a las personas en los últimos momentos y nadie debiese morir no acompañado de su familia”, afirmó.

Arrepentimiento, perdón y cumplimiento de la pena

El cardenal sostuvo que una eventual medida debería estar acompañada de condiciones, entre ellas el arrepentimiento, una petición de perdón y el cumplimiento de parte de la condena.

“Pero eso no significa exculpar los graves daños que se hicieron y tienen que darse ciertas condiciones, como lo explicó muy bien el exministro Luis Cordero en un escrito, que tiene que haber arrepentimiento. Ojalá que haya arrepentimiento, ojalá que se pida perdón, ojalá que se sepa dónde están los familiares desaparecidos, que haya cumplido parte de su pena. Me parece que es tremendamente importante”, expresó.

“Hay más de mil personas que no se sabe dónde están y ese dolor para mí es sagrado”, sostuvo.

Asimismo, Chomali planteó que el Estado debe garantizar condiciones mínimas para que las personas privadas de libertad cumplan sus condenas, especialmente cuando enfrentan enfermedades graves o situaciones de dependencia. “Una persona pierde su libertad, pero no pierde su dignidad”, afirmó.

En ese sentido, señaló que, si el Estado no puede asegurar esos cuidados, la familia podría asumirlos en el domicilio, sin que ello implique necesariamente dejar sin efecto la pena. También recordó que la Iglesia ofreció recibir a personas en esas condiciones en la Fundación Las Rosas.

Su respuesta sobre el caso Krassnoff

Teniendo en cuenta situaciones en las que no existiría reconocimiento de los hechos ni una solicitud de perdón, Chomali fue preguntado específicamente por el caso de Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años de cárcel por violaciones a los derechos humanos y que en una carta manifestó que no necesita perdones ni favores y que espera su libertad total.

Ante la pregunta de si la clemencia podría aplicarse en un caso como ese, el cardenal respondió: “No me quiero pronunciar al respecto”.