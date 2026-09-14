"Los crímenes de lesa humanidad no son indultables": Exministro Luis Cordero advierte por posibles indultos a reos de Punta Peuco

14 sept. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este lunes a la creciente presión que enfrenta el Gobierno para otorgar indultos a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad.

Esto luego de que el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, reveló que existen más de 100 solicitudes de indulto sobre su escritorio, la mayoría relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

"Los crímenes de lesa humanidad no son indultables"

En entrevista con el programa "Ahora Es Cuando" de Radio Infinita, el abogado constitucionalista comentó: "Creo que en esto el Gobierno tiene ofertas de campaña, pero sobre todo yo le pediría al Gobierno una sola cosa, que respete la Constitución, la ley y el derecho internacional. Y eso supone que los crímenes de lesa humanidad no son indultables".

Sobre el caso específico de Miguel Krassnoff —condenado a más de 1.000 años de prisión—, quien mediante una carta dijo tener certeza de una "pronta libertad total", Cordero aseguró que "es una de las personas que en ninguna de las investigaciones ha manifestado arrepentimiento, pero tampoco ha entregado información útil para ninguna de las investigaciones".

"No es un tema de identidad política"

En la misma línea, el exministro hizo un llamado a no politizar la discusión sobre derechos humanos, situándola como un pilar fundamental de la democracia. "Hay que tener mucho cuidado con creer que el tema de derechos humanos es un tema como de identidad política. Si hay algo que garantiza la democracia liberal es el libre comercio, reforzar el Estado de Derecho y la protección a los derechos humanos", argumentó.

Añadió que un indulto en estas circunstancias "no solo implica una decisión respecto del sujeto en concreto, sino que la sociedad en su conjunto", considerando además que muchos familiares de las víctimas de la dictadura siguen vivos.

Consultado sobre si cree que el Gobierno terminará cediendo a esta presión, Cordero fue cauto: "No lo sé. Las etapas de indulto son bien complejas. Yo no conozco ningún Presidente de la República en democracia que hubiese ejercido la potestad de indulto que no hubiese sido conflictiva".

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