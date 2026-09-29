Patentes verdes: ¿Qué vehículos están obligados a usarlas?

29 sept. 2026 - 19:30 hrs.

Desde julio de 2026 comenzó a regir en Chile un nuevo formato de patente, que busca facilitar la identificación de determinados vehículos ante situaciones de emergencia.

El distintivo mantiene las letras y números en color negro, pero cambia el tradicional fondo blanco por uno de color verde.

La modificación, que forma parte de un decreto que actualizó las normas sobre las Placas Patentes Únicas, es obligatoria para ciertos automóviles.

¿Qué vehículos deben usarlas?

La nueva patente verde es obligatoria para los vehículos eléctricos y los híbridos con sistema de carga enchufable.

Los automóviles nuevos que cumplan con estas características deben usar esta patente.

En tanto, quienes ya tengan un automóvil eléctrico pueden solicitar voluntariamente el cambio de placa en el Registro Civil.

¿Para qué sirve la patente verde?

El objetivo es que estos vehículos puedan ser reconocidos con mayor rapidez durante una emergencia, especialmente ante incendios.

La medida recoge recomendaciones de Bomberos de Chile y representantes de la industria automotriz, considerando los riesgos particulares asociados a este tipo de vehículos.

En octubre de 2025, el presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, explicó que, si bien estos modelos "son bastante amigables con el medio ambiente", sí implican algunos riesgos.

Al respecto, apuntó que las altas temperaturas en un incendio pueden provocar un alto voltaje en baterías, lo que las convierte en una amenaza para el personal de Bomberos. Por ello, su identificación es clave.

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