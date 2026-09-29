Último adiós a mártir de Carabineros: Suboficial Aguilera fue sepultado en el mausoleo institucional del Cementerio General

29 sept. 2026 - 19:58 hrs.

¿Qué pasó?

El suboficial mayor de Carabineros, Christopher Aguilera Fernández, fue sepultado este martes en el mausoleo de la institución en el Cementerio General de la comuna de Recoleta.

El último adiós al suboficial Aguilera

Durante la mañana se realizó una misa en la parroquia institucional de Carabineros, en Providencia, y luego el féretro fue trasladado hasta la 42ª Comisaría de Radiopatrullas, en Lo Espejo, donde sus compañeros le realizaron un homenaje.

El recorrido continuó hasta su vivienda, para luego pasar por la Pérgola de las Flores, terminando en el Cementerio General, donde se le dio el último adiós al uniformado.

"Nada podrá reparar esta pérdida"

El Presidente José Antonio Kast, a través de su cuenta de X (Twitter), manifestó que "hoy despedimos con profundo dolor a Cristopher Aguilera Fernández, un carabinero valiente que entregó su vida protegiendo a los chilenos".

"Nada podrá reparar esta pérdida, pero honraremos su memoria trabajando con decisión por la seguridad de nuestro país y apoyando siempre a quienes nos protegen. Mis condolencias y un abrazo a su familia, sus seres queridos y a toda la institución de Carabineros de Chile", expresó.

El suboficial mayor de Carabineros falleció el pasado 27 de septiembre luego de recibir un impacto de bala durante una fiscalización en la población Las Dunas en Lo Espejo.

Al momento de su deceso, Aguilera llevaba 8 años, 8 meses de servicio efectivo en Carabineros de Chile. Además, durante su carrera institucional, recibió 10 felicitaciones por su desempeño profesional, compromiso y cumplimiento del deber.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, dispuso el ascenso póstumo al grado de suboficial mayor. Además, anunció que la 42ª Comisaría de Radiopatrullas a la que pertenecía recibirá el nombre del nuevo mártir de la institución.

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