"Asociadas a trombas marinas": Servicio Meteorológico de la Armada emite aviso de nubes convectivas para dos regiones del país

29 sept. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano, dependiente del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, emitió un aviso por la "probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas" en dos regiones del país.

El organismo naval sostuvo además que este tipo de nubes vienen "asociadas a trombas marinas".

Aviso por nubes convectivas en dos regiones

De acuerdo al aviso, el tramo afectado por las nubes convectivas será el sector oceánico y costero de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

En cuanto al tramo horario, las nubes que podrían producir trombas marinas se harían presentes entre las 08:00 y las 15:00 horas del miércoles 30 de septiembre.

Ante este aviso, la Armada entregó recomendaciones para las actividades marítimas en la zona afectada:

Si ves la formación de una tromba marina, dirige tu nave a la dirección contraria , alejándote del fenómeno.

, alejándote del fenómeno. Suspender toda faena de buceo, pesca o maniobras, poniendo al personal bajo resguardo y con sus chalecos salvavidas puestos.

Por último, se indicó que los eventuales cambios a las condiciones meteorológicas previstas se informarán oportunamente.

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