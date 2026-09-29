Formación confirmada de La Roja ante Estados Unidos: DT sorprende con titularidades de Nils Reichmuth y Ben Brereton

29 sept. 2026 - 20:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección Chilena vuelve a la cancha este martes para enfrentar a Estados Unidos en su segundo partido amistoso de la gira por Norteamérica, y Nicolás Córdova ya confirmó el equipo que buscará dejar atrás la derrota por 1-0 ante Canadá.

El partido se disputará desde las 21:00 horas de Chile en el Energizer Park de St. Louis, y será transmitido en vivo por Mega y MegaGO. Además, Arturo Vidal volverá a ponerse frente a las cámaras para reaccionar al encuentro en el "React de La Roja".

La formación de Chile ya está totalmente confirmada y tiene dos sorpresas: Nils Reichmuth y Ben Brereton.

El equipo chileno formará con Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra y Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez, Nils Reichmuth, Felipe Loyola; Darío Osorio, Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez.

¿Cómo ver Chile vs. Estados Unidos por Mega?

El amistoso comenzará a las 21:00 horas de este martes 29 de septiembre y tendrá transmisión por la señal abierta de Mega, además de MegaGO.

Y habrá una alternativa especial para los hinchas: Arturo Vidal estará reaccionando al partido en el "React de La Roja", espacio que conduce durante los encuentros de la Selección y que puede seguirse por Mega.cl y el canal oficial de YouTube de Mega desde media hora antes del pitazo inicial.

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