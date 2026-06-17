Fernanda Finsterbusch: quién es la actriz que protagoniza "Prohibida obsesión" en Mega

17 jun. 2026 - 18:25 hrs.

Fernanda Finsterbusch es una de las actrices jóvenes más consolidadas de la televisión chilena. Su nombre completo es Carolina Fernanda Finsterbusch Passalacqua y nació el 10 de julio del año 2000 en Santiago, por lo que tiene 25 años.

Con solo 13 años se inscribió en la Academia de Maitén Montenegro, donde descubrió su vocación por la actuación. A los 14 participó en el concurso Miss 17 y a los 15 ya realizaba trabajos para Canal 13. Estudió actuación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es sobrina nieta del fallecido periodista y crítico de cine Ítalo Passalacqua.

Su debut en teleseries se produjo con una participación especial en 100 días para enamorarse de Mega. Luego, en 2021, obtuvo su primer rol estable en Edificio Corona, al que siguió Pobre Novio ese mismo año. En 2022 formó parte de la segunda temporada de La Jauría, serie chilena de Amazon Prime.

En 2023 obtuvo un rol protagónico en Juego de Ilusiones, donde interpretó a Javiera Mardones.

A sus 25 años, no solo ha conquistado la televisión chilena, sino que también ha desarrollado una carrera como emprendedora con su marca de vestuario Wisteria Clothing. En "Prohibida obsesión" dará vida a Bárbara, la veinteañera cuyo encuentro con el protagonista desencadena el conflicto central de la historia.

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