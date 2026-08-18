Exasesor de Milei y Bolsonaro fue detenido y está acusado de mandar a matar a su esposa: La atacaron a tiros

18 ag. 2026 - 17:53 hrs.

¿Qué pasó?

Fernando Cerimedo, exasesor del presidente argentino Javier Milei, fue detenido en Bolivia en el marco de una investigación por el ataque a tiros contra Nadia Beller, abogada y activista boliviana señalada por medios locales como su expareja.

Beller recibió tres disparos y permanece hospitalizada en una clínica privada. El ataque ocurrió durante la noche del lunes en Santa Cruz de la Sierra, mientras que Cerimedo fue detenido durante la madrugada de este martes en el Aeropuerto Internacional Viru Viru.

Los primeros antecedentes apuntan a que dos sospechosos habrían llegado al lugar disfrazados de repartidores de delivery. Tras el ataque, ambos escaparon en una moto y no se ha descartado que se trate de presuntos sicarios.

Quien es Fernando Cerimedo

Además de desempeñarse como asesor de Milei, Cerimedo cofundó el medio digital La Derecha Diario y dirigió la agencia Numen. Además, alcanzó notoriedad regional por participar en campañas de comunicación digital y redes sociales para figuras como Jair Bolsonaro en Brasil.

En esta oportunidad, Cerimedo se encontraba en Bolivia realizando labores de asesoría política para el presidente Rodrigo Paz.

La investigación continúa mientras Nadia Beller permanece internada. Tras la detención de Cerimedo, el registro de cámaras de seguridad es una de las pistas clave para reconstruir cómo sucedió el ataque contra Beller y establecer si existió o no responsabilidad de Cerimedo en el hecho.