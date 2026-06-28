A 40 metros de altura: Despliegan operativo para retirar cruz inclinada de histórica iglesia en Viña del Mar

28 jun. 2026 - 08:19 hrs.

¿Qué pasó?

La cruz de la iglesia Los Carmelitas, ubicada en Avenida Libertad, en pleno centro de Viña del Mar, está siendo retirada luego de presentar una pronunciada inclinación tras el sismo de magnitud 6,0 registrado el pasado 31 de mayo, cuyo epicentro se ubicó en Quintero.

A las 07:00 horas comenzaron los trabajos para retirar la estructura, una cruz de más de 20 kilos fabricada en fibra de vidrio, ubicada a cerca de 40 metros de altura. Debido a la complejidad de la maniobra, se mantiene un amplio despliegue operativo que deja tres pistas cerradas de Avenida Libertad.

El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar intentó acceder a la parte superior de la estructura utilizando una escalera telescópica, pero no logró alcanzar la zona donde se encontraba la cruz. Por este motivo, los trabajos continúan con una grúa pluma y una jaula especializada, con el objetivo de descenderla de manera segura.

El retiro de la cruz busca evitar cualquier riesgo para quienes transitan por el sector, considerando la altura de la estructura y la inclinación que presentó tras el movimiento sísmico.

La situación había generado preocupación entre feligreses y transeúntes que circulan diariamente por Avenida Libertad, debido a la posibilidad de un eventual desprendimiento. Mientras se desarrollan las labores, el personal a cargo mantiene monitoreada la zona para garantizar la seguridad del procedimiento.

La iglesia Los Carmelitas forma parte del casco histórico de Viña del Mar y este año cumple 100 años de existencia. Destaca por su arquitectura neogótica y por contar con una de las agujas más altas de este estilo en el país, lo que la convierte en un importante referente urbano y religioso para la comuna.

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