Vacaciones de Invierno en Viña del Mar: Revisa los panoramas que podrás disfrutar en la Ciudad Jardín

19 jun. 2026 - 15:58 hrs.

Shows artísticos y culturales, recorridos por lugares históricos y todo tipo de talleres para niños, son sólo algunas de las actividades que tendrá Viña del Mar en estas vacaciones de invierno.

Emblemáticos edificios de la Ciudad Jardín como el Museo Palacio Vergara, Museo Palacio Rioja y el Teatro Municipal serán escenario de distintas actividades para disfrutar en familia.

La alcaldesa Macarena Ripamonti invitó a todos los viñamarinos "a aprovechar estas vacaciones de invierno y disfrutar de la amplia programación que hemos preparado en distintos puntos de la comuna".

Municipalidad de Viña del Mar

"Sabemos que muchas veces encontrar panoramas para niños y jóvenes puede ser un desafío, por eso hemos impulsado actividades culturales, deportivas y recreativas para todas las edades, muchas de ellas gratuitas", agregó.

A continuación, revisa en detalle todas las actividades que la municipalidad preparó para esta temporada.

Teatro Municipal

Dentro de la cartelera, destaca el Teatro Municipal con la puesta en escena de "Alicia en el País de las Maravillas", del Ballet Teatro Nescafé de las Artes.

El espectáculo, dirigido por Sara Nieto, se presentará el sábado 27 de junio a las 20:00 horas y sus entradas están disponibles en www.ticketmaster.cl.

El recinto también ofrecerá el tour "Teatro Municipal + Taller Artístico" el jueves 25 de junio y jueves 2 de julio a las 10:00 horas, para conocer los secretos y la historia de este edificio patrimonial. Las inscripciones se hacen a través de www.munivina.cl/dideco.

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Museo Palacio Vergara

"Juega y explora el Museo Palacio Vergara" forma parte de las actividades interactivas que ofrecerá el histórico Museo Palacio Vergara, ubicado dentro de la Quinta Vergara.

Para disfrutar de la experiencia, deberás asistir entre el martes 23 y el viernes 27 de junio, y el martes 30 de junio al viernes 3 de julio, de 10:30 a 17:00 horas. Es sin inscripción previa.

En tanto, el jueves 25 de junio, de 15:00 a 17:00 horas, se realizará el taller de pintura "Paisaje costero". Está dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años y los materiales están incluidos. La actividad es con cupos limitados. Para las inscripciones, visitar el perfil de Instagram @museopalaciovergara.

Museo Palacio Rioja

En tanto, el Museo Palacio Rioja ofrecerá el taller "Máscaras teatrales" el martes 30 de junio, de 12:00 a 13:30 horas. La actividad se realizará en la Sala Taller y cuenta con sólo 15 cupos.

En el mismo recinto ubicado en Quillota Nº214, se desarrollará un Taller de Títeres el viernes 3 de julio, de 12:00 a 13:30 horas. También será en la Sala Taller y cuenta con 15 cupos.

Para ambas actividades, la inscripción se realiza en www.munivina.cl/dideco.

El martes 23 de junio a las 15:30 horas, se realizará el taller "Mis objetos, mi patrimonio", sobre técnicas básicas de limpieza y cuidado de objetos preciados.

Para ello, cada participante debe traer su propio objeto personal. Se trata de una actividad gratuita previa inscripción en el formulario de Instagram @museopalaciorioja.

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Ese mismo día, a las 15:30 horas, se llevará a cabo el taller "Escribamos como antes". Primero, se hará una visita a los espacios de lectura y escritura del museo, y luego los participantes vivirán la experiencia de escribir con pluma, tinta y tintero.

Es una actividad gratuita, previa inscripción en formulario de Instagram @museopalaciorioja.

El jueves 25 de junio, a las 16:30 horas, en el Salón Central del museo, se realizará la actividad lúdico-educativa "El Museo en tus manos”.

A todo lo anterior se suman los recorridos libres de martes a domingo entre las 10:00 y 17:30 horas y los recorridos guiados, con inscripciones en la recepción del museo, de martes a viernes a las 12:00 y 16:00 horas.

También se puede disfrutar de un paseo por los jardines, de lunes a domingo de 08:30 a 19:30 horas, y de su cafetería, de martes a domingo de 09:00 a 19:30 horas.

Museo Artequín y Departamento de Turismo

El Museo Artequin, ubicado al interior de la Quinta Vergara, en el sector Parque Potrerillo, tiene una variada programación para estas vacaciones de invierno.

Habrá talleres creativos, juegos y diferentes actividades inspiradas en el arte, el color y la imaginación. Los horarios, inscripciones y más detalles de cada actividad se pueden revisar en @artequinvina.

También se realizarán exposiciones y actividades en Espacio Cultural, también ubicado dentro de la Quinta Vergara. Para mayor información, visitar el Instagram @espacioculturalvina.

Por su parte, el Departamento de Turismo ofrecerá recorridos gratuitos en el Bus Turístico Eléctrico Visita Viña, de martes a sábado a las 10:00, 12:00 y 15:00 horas. Para vivir la experiencia, se necesita inscripción en este link.

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Además, el sábado 20 de junio se celebrará el Día Internacional del Skate, con un punto de inicio en el Reloj de Flores para continuar por Avenida La Marina y San Martín hasta el Reloj de Sol. Luego, regresarán por la misma vía hasta Avenida Los Héroes, en donde habrá rampas para la práctica y demostración de habilidades.

Asimismo, continúa la CiclorecreoVía Viña del Mar los domingos 21 y 28 de junio, y domingo 5 de julio.

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