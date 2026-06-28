Destacan duelos Argentina-Cabo Verde y Colombia-Ghana: Así quedaron los cruces de 16avos de final del Mundial 2026

28 jun. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

La primera fase del Mundial 2026 llegó a su final y ya se conocen los países que disputarán los 16avos de final del certamen.

Estos cotejos comenzarán a jugarse hoy domingo, con un único partido, el que protagonizarán Sudáfrica vs. Canadá desde las 15:00 horas de nuestro país.

Dentro de los cruces más atractivos, resaltan los partidos de dos sudamericanos: Argentina chocará ante el sorprendente Cabo Verde y Colombia se medirá con Ghana.

Así quedaron los cruces de 16avos

Domingo 28 de junio: Sudáfrica vs. Canadá (15:00)

Sudáfrica vs. Canadá (15:00) Lunes 29 de junio: Brasil vs. Japón (13:00); Alemania vs. Paraguay (16:30); Países Bajos vs. Marruecos (21:00)

Brasil vs. Japón (13:00); Alemania vs. Paraguay (16:30); Países Bajos vs. Marruecos (21:00) Martes 30 de junio: Costa de Marfil vs. Noruega (13:00); Francia vs. Suecia (17:00); México vs. Ecuador (21:00)

Costa de Marfil vs. Noruega (13:00); Francia vs. Suecia (17:00); México vs. Ecuador (21:00) Miércoles 1 de julio: Inglaterra vs. RD Congo (12:00); Bélgica vs. Senegal (16:00); Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (20:00)

Inglaterra vs. RD Congo (12:00); Bélgica vs. Senegal (16:00); Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (20:00) Jueves 2 de julio: España vs. Austria (15:00); Portugal vs. Croacia (19:00); Suiza vs. Argelia (23:00)

España vs. Austria (15:00); Portugal vs. Croacia (19:00); Suiza vs. Argelia (23:00) Viernes 3 de julio: Australia vs. Egipto (14:00); Argentina vs. Cabo Verde (18:00); Colombia vs. Ghana (21:30)

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