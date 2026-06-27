"Con los corazones rotos": Mundialista neerlandés Gakpo y su pareja pierden el bebé que esperaban

27 jun. 2026 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

El delantero Cody Gakpo, una de las figuras de Países Bajos en el Mundial 2026, y su pareja anunciaron este sábado el fallecimiento del hijo que esperaban.

"Con los corazones rotos, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé murió durante el embarazo", escribió Noa van der Bij, modelo y pareja del futbolista, en un mensaje en Instagram.

"Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Siempre amado, siempre nuestro hijo", concluyó.

Cody Gakpo, quien se encuentra concentrado con su selección en la Copa del Mundo, compartió el anuncio y pidió que se respetara la privacidad familiar en este doloroso momento.

"Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión", dijo Gakpo en su publicación.

El delantero del Liverpool, de 27 años, se prepara para enfrentar el lunes con su selección a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial, en un duelo a disputar en Monterrey.

En su segunda aparición en un Mundial, tras Catar 2022, Gakpo sumó dos goles en los tres juegos de la primera ronda con Países Bajos, que terminó como líder del Grupo F con siete puntos.

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