Bielsa no pudo: Uruguay queda eliminado en fase de grupos del Mundial al caer ante España

26 jun. 2026 - 22:23 hrs.

Con un error de su arquero Fernando Muslera, Uruguay sentenció su eliminación en la primera fase del Mundial 2026, este viernes en Guadalajara tras perder 1 a 0 ante España.

Álex Baena, al minuto 42, hizo el único gol, por lo que el equipo europeo quedó en espera de su rival, para enfrentarlo el 2 de junio en Los Ángeles. La Celeste, por su parte, terminó con dos unidades.

Luis de la Fuente y España llegaron a 34 partidos sin perder en partidos oficiales. En tanto, Marcelo Bielsa tuvo su segunda eliminación mundialista en fase de grupos, 24 años después de la que sufrió con Argentina en Corea-Japón 2002.

Un error de Muslera marcó el partido

A los 40 años recién cumplidos, Muslera lució en su jersey el parche de legado que la FIFA le concedió por su presencia en cinco Mundiales, pero tras realizar una atajada deficiente que devino en el gol de la derrota y de la eliminación, fue relevado para el segundo tiempo por Sergio Rochet.

Muslera no tuvo participación durante la eliminatoria, aun así "El Loco" Bielsa le dio la titularidad en este Mundial.

Para hacer más dolorosa la eliminación charrúa, sobre el final del juego la gente en el estadio empezó a corear "Cabo Verde, Cabo Verde".

Histórica clasificación de Cabo Verde

En paralelo, Cabo Verde hizo historia este viernes al clasificar a 16vos. de final en su debut en los Mundiales, tras empatar 0-0 con Arabia Saudita en la última fecha del Grupo H y terminar en segundo lugar.

Los Tiburones Azules quedaron segundos detrás de España y se cruzarán en la segunda ronda contra la campeona mundial Argentina, el viernes próximo en Miami.

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