La grave acusación que persigue a Achraf Hakimi en pleno Mundial 2026

26 jun. 2026 - 14:59 hrs.

El futbolista marroquí Achraf Hakimi, cuyo envío a juicio por cargos de violación fue confirmado la semana pasada por un tribunal de apelación francés, presentó un recurso ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de ese país en materia civil y penal. La causa avanza mientras el jugador capitanea a Marruecos en el Mundial 2026.

Un tribunal de apelación confirmó el juicio

El 19 de junio, el Tribunal de Apelación de Versalles resolvió que el lateral del Paris Saint-Germain y de la selección marroquí debe ser juzgado ante un tribunal penal por la presunta violación de una mujer en 2023, una acusación que el deportista ha negado de forma reiterada.

La decisión se conoció mientras Hakimi, de 27 años, lidera al equipo norteafricano en la cita mundialista. Según trascendió, la Fiscalía francesa solicita una pena de 15 años de cárcel, aunque aún no hay fecha fijada para el proceso.

La reacción de Achraf Hakimi

Poco después del fallo, Hakimi escribió en la red social X que llevaba "esperando este juicio desde el primer día" y que ahora lo aguardaba "con impaciencia" para "por fin poder hablar". El jugador aseguró sentirse "un blanco fácil" y reivindicó su inocencia.

Su defensa, que interpreta la denuncia como un intento de extorsión y presenta al futbolista como la víctima del caso, declinó precisar en un primer momento si recurriría ante el Tribunal de Casación. Esa instancia tendría un plazo de alrededor de tres meses para pronunciarse.

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Cómo se originó la denuncia

En febrero de 2023, una mujer que entonces tenía 24 años declaró ante la policía de la zona de Val-de-Marne, cerca de París, que Hakimi la había violado en su domicilio, en las afueras de la capital francesa.

La denunciante afirmó que conoció al jugador en enero de 2023 a través de Instagram y que acudió a su casa en un taxi solicitado por el propio futbolista. Sostiene que el deportista la besó, la tocó sin su consentimiento y luego la violó.

El caso avanza en plena cita mundialista

La abogada de la parte querellante expresó su alivio tras la resolución, luego de más de tres años de batalla judicial. En el proceso podría citarse como testigo al delantero Kylian Mbappé, excompañero de Hakimi en el PSG, quien declaró ante la policía sobre conversaciones mantenidas con el marroquí tras los hechos.

Mientras la causa sigue su curso, Hakimi permanece concentrado con Marruecos en el Mundial 2026, donde los Leones del Atlas ya aseguraron su clasificación a la fase eliminatoria.

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