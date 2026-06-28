Sujeto tendría una orden de alejamiento: Carabineros investiga presunta intencionalidad en incendio de vivienda en Santiago

28 jun. 2026 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio afectó durante la madrugada a una vivienda ubicada en calle Rosas con General Baquedano, en la comuna de Santiago. La emergencia se registró cerca de las 05:00 horas y fue controlada rápidamente por Bomberos, luego de que las llamas afectaran principalmente el primer piso del inmueble.

Sin embargo, minutos más tarde surgieron antecedentes que apuntan a una posible intencionalidad. Según información preliminar, Carabineros revisó cámaras de seguridad y tomó declaraciones a testigos y a los propios habitantes del domicilio, quienes señalaron que el fuego habría sido provocado por un tercero.

De acuerdo con los antecedentes recopilados en el lugar, un hombre habría llegado hasta la vivienda y habría lanzado un líquido acelerante hacia una ventana del primer piso, donde se encontraba durmiendo una mujer junto a sus dos hijos de 8 y 9 años, además de sus padres.

La principal afectada señaló que desde el año 2022 recibía amenazas por parte de su expareja, quien sería el presunto responsable del hecho. Además, se indicó que el sujeto tendría antecedentes de denuncias previas y una orden de alejamiento, información que deberá ser confirmada por las autoridades.

Tras la emergencia, equipos municipales trasladaron a la familia hasta un albergue para entregarle apoyo y resguardo. Una vecina del sector fue quien prestó ayuda en los primeros minutos, auxiliando a los niños y a los adultos mayores que se encontraban en el interior del domicilio.

“Cuando nos dimos cuenta de que era un incendio, lo primero fue ver que los vecinos venían saliendo con sus niños y sus nietos, ya que son adultos mayores, y prestarles ayuda”, relató la residente.

Bomberos continúa con las labores investigativas para establecer el origen del fuego, mientras que Carabineros trabaja en ubicar al presunto responsable y determinar su participación en los hechos.