Cambio de hora: Esta es la fecha en que se pondría fin al horario de invierno

27 jun. 2026 - 15:14 hrs.

Con el paso de los años, el cambio de hora en Chile ha sido una de las medidas más criticadas por los ciudadanos, pero también por expertos en salud; sin embargo, y pese a algunas discusiones en el ámbito político, esto se ha mantenido.

El cambio de hora comenzó a aplicarse en Chile en 1968 para aprovechar mejor la luz natural y afrontar la grave sequía que comprometió la generación eléctrica del país. La Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra) impulsó la medida en ese entonces.

A la fecha, nos encontramos en el horario de invierno, pero pronto terminará para dar paso al horario de verano.

¿Cuándo se acaba el horario de invierno?

El próximo cambio de hora será el 5 de septiembre, cuando terminará el horario de invierno para pasar al de verano en gran parte de Chile.

Ese día, en el Chile continental, el ajuste se realizará a las 23:59, cuando el reloj se adelantará directamente a la 01:00 del día siguiente.

Las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena no modifican su horario, ya que mantienen un huso fijo durante todo el año. En el caso de Magallanes, esto se debe a que, por su ubicación austral, requiere mantener la mayor cantidad de luz posible durante las tardes.

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