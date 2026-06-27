¿Dónde usar el cupón de gas de $27 mil? Estos son los distribuidores adheridos para canjearlo

27 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas familias buscan alternativas para calefaccionar sus hogares sin aumentar demasiado sus gastos. A esto se suman otros desembolsos que han marcado los últimos meses, como el polémico "bencinazo" de abril, por lo que el Gobierno puso en marcha un cupón de gas de $27 mil para apoyar a los hogares más vulnerables.

El beneficio forma parte del plan "Chile Sale Adelante" y comenzó a entregarse el miércoles 17 de junio. Su objetivo es apoyar a las familias que formen parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Una vez que solicites el cupón con tu ClaveÚnica en esta plataforma, para recibirlo debes tener tu cuenta BancoEstado activa. Si no la tienes, solicítala gratuitamente en sucursales o en el sitio web de BancoEstado.

Hay tres maneras para acceder al pago: descargando la App Rutpay y/o App BancoEstado en tu celular. También puedes hacerlo presencialmente en tu CajaVecina.

Una vez que obtengas el beneficio, podrás comprar de forma presencial o solicitar despacho a domicilio en los distribuidores de gas adheridos, algunas de las cuales te señalamos a continuación:

Si quieres conocer el listado completo, revísalo en el siguiente link.

Estos son algunos distribuidores donde podrás utilizarlo

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