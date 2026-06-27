Cupón de gas: Esta es la última fecha para activarlo

27 jun. 2026 - 20:00 hrs.

El pasado miércoles 17 de junio entró en vigencia el cupón de gas, beneficio que otorga $27.000 por hogar para la compra de un cilindro y que ya debería figurar en la aplicación de BancoEstado.

El plazo para activar el cupón de gas vence pronto, por lo que las personas que cumplen con los requisitos deben hacer el trámite antes de la fecha límite; de lo contrario, perderán la opción de recibir el monto.

¿Cuál es la última fecha para activar el cupón de gas?

Las personas que cumplen con los requisitos, pero aún no han activado el cupón, pueden hacerlo hasta el martes 30 de junio. Si no lo hacen para esa fecha, no podrán cobrar el beneficio, aunque reúnan las condiciones.

Para activar el vale de gas, el jefe o la jefa de hogar debe ingresar al siguiente link (clic aquí) y acceder con su ClaveÚnica. Una vez dentro, el sistema le pedirá rellenar algunos datos personales. Al terminar el proceso, le indicará cuándo podrá empezar a usar el monto del cupón.

Quienes hagan el trámite hasta el 30 de junio podrán usar los 27 mil pesos del vale de gas desde el 21 de julio hasta el 30 de septiembre, fecha en que expira el beneficio.

Por otro lado, los que lo activaron entre el 30 de mayo y el 12 de junio deberán esperar hasta el 2 de julio para utilizarlo.

Este cupón es intransferible y no se puede canjear por dinero, sino que aparecerá en la aplicación Rutpay o BancoEstado y también podrá imprimirse en CajaVecina.

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