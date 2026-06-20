Cupón de gas licuado: Así puedes activarlo para recibir los $27 mil

20 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Quienes activaron el cupón de gas entre el 18 y el 29 de mayo pueden usarlo desde el pasado miércoles 17 de junio. El monto de $27.000 por hogar ya debería figurar en sus aplicaciones de BancoEstado.

Quienes activaron el vale entre el 30 de mayo y el 12 de junio deberán esperar hasta el 2 de julio para utilizarlo.

Así puedes activar el cupón de gas licuado

Si cumples los requisitos, pero aún no has activado el cupón, puedes hacerlo hasta el martes 30 de junio. Si no lo haces para esa fecha, no podrás cobrar el beneficio, aunque reúnas las condiciones.

Para activar el vale de gas, el jefe o la jefa de hogar debe ingresar al siguiente link (clic aquí) y acceder con su ClaveÚnica. Una vez dentro, el sistema te pedirá rellenar algunos datos personales. Al terminar el proceso, te indicará la fecha para empezar a usar el monto del cupón.

Quienes hagan el trámite hasta el 30 de junio podrán usar los 27 mil pesos del vale de gas desde el 21 de julio y hasta el 30 de septiembre, fecha en que expira el beneficio.

Este cupón es intransferible y no se puede canjear por dinero, ya que se verá reflejado en la aplicación Rutpay o BancoEstado y también podrá imprimirse en CajaVecina.

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