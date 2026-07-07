EEUU bombardea nuevamente a Irán tras ataques a buques en el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión

07 jul. 2026 - 19:56 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos bombardeó de nuevo a Irán y restableció las sanciones a su petróleo este martes, luego de ataques a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, cuando Teherán y Washington negocian el fin de la guerra en Oriente Medio.

"Los ataques de Estados Unidos son en respuesta a las agresiones iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz" afirmó el Mando de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom) en la red X.

La respuesta militar de Washington vino horas después de la revocatoria a una exención temporal de sanciones sobre el petróleo iraní, y después de los ataques a tres petroleros, entre ellos un buque catarí que transportaba gas natural licuado, en el estrecho de Ormuz, según monitores marítimos y Catar.

"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", expresó más temprano un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense a la AFP.

La exención sobre el petróleo iraní había sido anunciada en junio y permitió a la república islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el memorando de entendimiento acordado entre ambas partes y amenazó con tomar represalias.

La agencia de noticias iraní IRIB informó de seis explosiones escuchadas en la isla de Qeshm, siete más en la ciudad de Sirik y otras en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

"Irán está emitiendo una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos y tomará medidas decisivas", señaló el ministerio en un comunicado.

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