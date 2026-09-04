Ministro de defensa británico responde a Milei por Malvinas: "Las Falkland son británicas... nuestro compromiso es absoluto"

04 sept. 2026 - 11:54 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva disputa entre Argentina y Reino Unido se instaló luego de que el Presidente trasandino, Javier Milei, volviera a reivindicar el reclamo argentino sobre las islas Malvinas (Islas Falkland) y anunciara la instalación de una base militar en el extremo sur del continente.

La respuesta llegó desde Londres, donde descartaron que las declaraciones del mandatario trasandino impliquen algún cambio en la situación de la isla. Además, remarcaron que la soberanía británica sobre las islas no está abierta a negociación.

"Los isleños allí eligieron ser británicos"

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, abordó el tema mediante una publicación en X, en la que atribuyó los dichos de Milei principalmente al escenario político interno de Argentina.

“Las palabras de Milei hablan más de política interna argentina que de las islas Falkland. Las Falkland son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Falkland es absoluto e inamovible”, afirmó.

Reino Unido recuerda votación de 2013

Para respaldar la posición de su gobierno, Streeting recordó el referéndum realizado en las islas en 2013, cuando sus habitantes fueron consultados sobre si querían mantener el territorio bajo soberanía británica.

El resultado fue ampliamente favorable a esa opción: el 99,8% de los votantes se pronunció a favor, mientras que solo tres sufragios fueron emitidos en contra.

Con estos antecedentes, el gobierno británico reiteró que no contempla modificar su posición sobre las islas, pese a las nuevas declaraciones del presidente argentino.