Metro comienza pruebas del primer tren autónomo que operará en la futura Línea 7

13 sept. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

La futura Línea 7 del Metro de Santiago sigue avanzando y ya comenzó una nueva etapa: el primer tren autónomo destinado a este recorrido inició sus pruebas dinámicas en las instalaciones de Alstom, ubicadas en Taubaté, Brasil.

Se trata de una de las 37 unidades que fueron encargadas para la nueva línea. Según informó Metro, siete trenes ya han sido ensamblados y actualmente se encuentran en diferentes fases de fabricación y pruebas.

Cada tren (todos los carros) tendrá una capacidad para 1.247 pasajeros, además de dos espacios destinados a personas con movilidad reducida. Las unidades también contarán con aire acondicionado, un sistema de información al pasajero, puertos de carga USB-C y cámaras de alta resolución e intercomunicadores como parte de su sistema de seguridad.

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Las pruebas permitirán verificar el funcionamiento de los trenes antes de su llegada a Chile. El primer convoy está previsto que arribe al país durante el primer trimestre de 2027.

La futura Línea 7 se proyecta que beneficie a cerca de 1,6 millones de personas, entregando una nueva alternativa para los desplazamientos dentro de Santiago.

Con su entrada en operación, el nuevo trazado también permitirá descongestionar la Línea 1 y ampliar las alternativas disponibles dentro de la red de transporte público de la capital.

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