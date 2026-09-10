Prueban en Brasil trenes de la nueva Línea 7 del Metro: Así serán los vagones sin conductor

10 sept. 2026 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

Los primeros trenes de la futura Línea 7 del Metro de Santiago ya comenzaron una etapa clave antes de su llegada a Chile, con el comienzo de las pruebas dinámicas para comprobar su funcionamiento en movimiento.

Las pruebas se están realizando en las instalaciones de Alstom en Taubaté, Brasil, donde se están fabricando las unidades que serán utilizadas en la nueva línea.

La etapa de ensayos permitirá revisar el comportamiento del tren mientras se desplaza, incluyendo funciones como la tracción, el frenado y la señalización. También se está poniendo a prueba el sistema de conducción autónoma UTO, que permitirá que los trenes operen de manera completamente automatizada.

Serán 37 trenes

Antes de comenzar a moverse, las unidades deben superar una serie de pruebas estáticas. En esa etapa se revisan, entre otros elementos, las dimensiones y el peso del tren, además de sus sistemas de aire acondicionado, motores, puertas, iluminación e información para los pasajeros.

Una vez completada esa fase, los trenes pasan a las pruebas dinámicas, que se realizan en una vía especialmente habilitada en la planta de Alstom en Brasil.

"Es una excelente noticia. A la fecha, 7 de las 37 unidades encargadas para la Línea 7 han sido ensambladas y se encuentran en distintas etapas de fabricación y pruebas", destacó Patricio Rey, presidente de Metro de Santiago.

El ejecutivo señaló que el inicio de los ensayos dinámicos acerca el momento en que los trenes llegarán a Chile y que la nueva línea contribuirá a descongestionar Línea 1 y a fortalecer las alternativas de transporte público sostenible.

¿Cuándo llegará el primer tren a Santiago?

De acuerdo con lo informado por Alstom, el primer tren de la Línea 7 está previsto que llegue a Santiago a comienzos de 2027, aunque se espera que la nueva línea se inaugure en 2028.

Tendrá una extensión de 26 kilómetros y contará con 19 estaciones, dando servicio a una población estimada de 1,6 millones de personas.

Todo sobre Metro de Santiago