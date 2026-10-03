Periodista Rayén Araya confirma su separación: "Es importante asumir las propias responsabilidades"

03 oct. 2026 - 18:26 hrs.

La periodista Rayén Araya confirmó el término de su matrimonio con el publicista Cristóbal López, con quien contrajo matrimonio en 2015. La comunicadora reveló que la separación se produjo durante 2025.

La noticia fue abordada por la propia profesional durante un programa de radio, instancia en la que se refirió al proceso personal que ha atravesado durante el último tiempo.

“Es parte de lo que a veces toca en términos personales, pero ha sido un proceso importante, otro tipo de aprendizaje y, por momentos, de ponerle más cabeza a las cosas laborales”, explicó.

Araya reconoció que el término de la relación no ha sido sencillo y que también implicó enfrentarse a cuestionamientos personales. “Estoy contenta, no ha sido un proceso fácil, porque las rupturas siempre generan dolores, dudas y cuestionamientos internos”, señaló.

Una etapa de aprendizaje

Araya también se refirió a las conclusiones que ha sacado durante este periodo y a la manera en que ha enfrentado los cambios que llegaron después del término de la relación.

“Es importante asumir las propias responsabilidades y construir de una manera distinta”, sostuvo.

De esta manera, Araya confirmó públicamente el fin de una relación que se extendió por cerca de una década, luego de haber contraído matrimonio con Cristóbal López en 2015.