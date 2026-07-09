Campeón de América con La Roja dice adiós a las canchas: "Mi cuerpo no está para este nivel de exigencia"

09 jul. 2026 - 14:53 hrs.

¿Qué pasó?

El ídolo de Deportes Iquique y campeón de América con la Selección Chilena, Edson Puch, anunció su retiro definitivo del fútbol. Con una carta posteada en su cuenta de Instagram, el delantero confirmó la decisión “más difícil de su vida”.

El atacante iquiqueño cuelga los botines tras una exitosa trayectoria que lo alzó como una figura importante del balompié nacional. En su registro destaca la obtención de la Copa América Centenario 2016 con La Roja, además de exitosos pasos por Universidad de Chile y Universidad Católica, sumado a su experiencia internacional en Argentina, México y Ecuador.

¿Cuáles son los motivos del retiro?

El propio futbolista de 40 años detalló en su carta de despedida que los problemas físicos aceleraron el final de su carrera. "Después de semanas sin poder disfrutar cada entrenamiento como siempre, por el dolor y las molestias en mi tobillo, he tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida", reveló el "Comando".

Puch explicó que la alta competencia ya no era compatible con su estado actual y aseguró que "el fútbol exige el máximo y hoy mi cuerpo no está para este nivel de exigencia". Por ello, tras conversar con especialistas y su círculo cercano, optó por dar un paso al costado.

El adiós al ídolo de Deportes Iquique

A pesar de cerrar su etapa en la cancha, el delantero se mostró en paz con la determinación. "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo: de haber jugado con el corazón, de haber defendido cada camiseta con orgullo y de nunca dejar de luchar", complementó en su despedida.

Con esto, Puch cierra su segundo y definitivo ciclo en el profesionalismo, dejando un legado imborrable, especialmente en el norte del país, donde se consolidó como un referente histórico de los "Dragones Celestes". "Hoy termina una etapa, pero el amor por el fútbol y por mi gente seguirá intacto para siempre", concluyó.

Revisa la carta de despedida a continuación: