Muere Hans Marwitz, histórico relator deportivo en Chile, a los 85 años de edad

17 jun. 2026 - 08:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se confirmó la muerte a sus 85 años de edad del histórico relator Hans Marwitz, ampliamente reconocido por sus narraciones deportivas en radio y televisión.

Destacada carrera en radio y televisión

Hans Von der Marwitz, o también conocido como el "Gringo", construyó su carrera en radio, en donde inició en 1960, cuando apenas tenía 19 años.

El comentarista comenzó en Radio Corporación. Su primer gran desafío fue asistir al estadio de Independencia a relatar el partido entre La Serena e Iberia, ya que Raúl Prado Cavada no pudo ir a causa de un resfrío.

Luego, fue parte de "Más Deporte" en Radio Nacional de Chile y después en Radio Cooperativa, además de otro paso posterior en Radio Biobío.

A la televisión se sumó en 1989, cuando llegó al área deportiva de Canal 13, formando parte de grandes transmisiones del fútbol mundial, como Copas Américas y Copas del Mundo.

Su talento para narrar y su indiscutible profesionalismo, lo consolidaron como uno de los grandes referentes del relato futbolístico nacional y en el periodismo deportivo en general.