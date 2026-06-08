Actualizan estado de salud de Christian Eriksen: Podría salir "rápidamente" del hospital

08 jun. 2026 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción a nivel mundial causó el futbolista danés Christian Eriksen el fin de semana luego de desplomarse durante un partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, disputado en la ciudad de Odense.

La situación generó preocupación debido a que el mediocampista sufrió un paro cardíaco durante la Eurocopa 2021, episodio que puso en riesgo su vida y que lo obligó a usar un desfibrilador subcutáneo.

Federación danesa informó que está bien

Este lunes, la Federación Danesa de Fútbol (DBU) entregó una actualización sobre el estado de salud del jugador y aseguró que su evolución es positiva.

"He hablado con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y está animado. Se espera que pueda recibir rápidamente la autorización para salir del hospital y volver a casa", señaló el médico de la selección danesa, Morten Boesen, en un comunicado difundido por la federación.

El profesional agregó que continúan monitoreando la situación y manteniendo contacto permanente con el plantel y el cuerpo técnico.

Se desplomó durante un amistoso

Eriksen, de 34 años, cayó al césped en el minuto 64 del encuentro amistoso frente a Ucrania. Tras el incidente, equipos médicos ingresaron de inmediato al terreno de juego para asistirlo. Posteriormente, el árbitro decidió suspender el partido.

Según informó la federación, luego de recibir atención médica en la cancha, el futbolista logró ponerse de pie y abordar una ambulancia por sus propios medios antes de ser trasladado al Hospital Universitario de Odense.

Recuerdo de la Eurocopa 2021

El episodio hizo recordar el paro cardíaco que Eriksen sufrió durante un partido entre Dinamarca y Finlandia en la Eurocopa 2021. Tras aquel incidente, al jugador le implantaron un desfibrilador subcutáneo y pudo retomar su carrera profesional a comienzos de 2022, ocho meses después de la emergencia médica.

Por ahora, no se han entregado detalles sobre las causas de este nuevo desvanecimiento ni sobre las eventuales consecuencias que podría tener para su carrera deportiva.

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