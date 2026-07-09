Emiten aviso por probables nubes convectivas asociadas a trombas marinas en cuatro regiones

09 jul. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano, dependiente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), emitió un aviso debido a la alta probabilidad de formación de nubes convectivas asociadas a trombas marinas para la zona centro sur del país.

De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno meteorológico podría registrarse en los sectores costeros de cuatro regiones del país:

Los análisis técnicos indican que las condiciones propicias para el desarrollo de estas nubosidades se concentrarán durante la jornada de este viernes 10 de julio, específicamente en un bloque horario comprendido entre las 05:00 y las 14:00 horas.

Alerta por temporal y marejadas

Además del riesgo de trombas marinas, Directemar extendió un segundo aviso un sistema frontal, con características de temporal, que golpeará con fuerza al sector oceánico y costero. Esta alerta rige desde Cobquecura (Región de Ñuble) hasta Corral (Región de Los Ríos).

Para estas zonas, se pronostican condiciones severas que incluyen fuertes vientos, lluvias intensas, chubascos y marejadas en las bahías, lo que provocará fuertes rompientes en todo el borde costero, entre las 00:00 y 17:00 del viernes.

¿Qué hacer ante la amenaza de una tromba marina?

Aunque la ocurrencia exacta de las trombas marinas sigue estando bajo una condición de probabilidad, la prevención es la herramienta más efectiva.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dispone de un estricto protocolo de seguridad que toda la población costera, pescadores y tripulaciones deben seguir al pie de la letra:

En el borde costero : Si te encuentras en la playa o costanera y observas el inicio de una tromba marina en el mar, aléjate inmediatamente de la zona. Existe un riesgo real de que el fenómeno avance y toque tierra, convirtiéndose en un tornado continental.

: Si te encuentras en la playa o costanera y observas el inicio de una tromba marina en el mar, aléjate inmediatamente de la zona. Existe un riesgo real de que el fenómeno avance y toque tierra, convirtiéndose en un tornado continental. Navegación marítima : Si estás a bordo de una embarcación y divisas la formación del fenómeno, cambia el rumbo inmediatamente en la dirección contraria para alejarte lo más rápido posible.

: Si estás a bordo de una embarcación y divisas la formación del fenómeno, cambia el rumbo inmediatamente en la dirección contraria para alejarte lo más rápido posible. Trabajos en el mar : Se deben suspender de inmediato todas las faenas de buceo, pesca o maniobras marítimas. Todo el personal debe ser puesto a resguardo en zonas seguras y equipados obligatoriamente con sus chalecos salvavidas.

: Se deben suspender de inmediato todas las faenas de buceo, pesca o maniobras marítimas. Todo el personal debe ser puesto a resguardo en zonas seguras y equipados obligatoriamente con sus chalecos salvavidas. Operaciones portuarias : En los puertos de las regiones afectadas, es imperativo detener las actividades de transferencia de carga o de combustibles. Los trabajadores deben ser evacuados hacia el área de seguridad portuaria portando sus elementos de protección personal (EPP).

: En los puertos de las regiones afectadas, es imperativo detener las actividades de transferencia de carga o de combustibles. Los trabajadores deben ser evacuados hacia el área de seguridad portuaria portando sus elementos de protección personal (EPP). Canales de emergencia : Ante el avistamiento de este tipo de fenómenos o situaciones de riesgo derivados del temporal, informa rápidamente al teléfono de Emergencias Marítimas 137. De ser seguro y factible, registra las condiciones ambientales para aportar datos a la autoridad.

: Ante el avistamiento de este tipo de fenómenos o situaciones de riesgo derivados del temporal, informa rápidamente al teléfono de Emergencias Marítimas 137. De ser seguro y factible, registra las condiciones ambientales para aportar datos a la autoridad. Retorno seguro: Una vez que pase el peligro y antes de reiniciar cualquier actividad laboral o recreativa en el mar o puertos, se deben inspeccionar minuciosamente las instalaciones para verificar daños en la infraestructura y asegurar el correcto funcionamiento de los equipos, previniendo accidentes posteriores.

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